Донбасс Сегодня

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В Совфеде ответили на угрозу чешского дипломата объявить России газовую войну

В Совфеде ответили на угрозу чешского дипломата объявить России газовую войну

Европа нуждается в российском газе, и заявление о «жесткой позиции потребителей» в вопросах, связанных с расценками на газ, не разделяют в других частях Европейского союза.

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Елена игрик
Ни хрена у вас с "зеленой энергетикой" не выйдет. Если все авто перевести на электричество, на каждых пятидесяти км должна быть заправка. Откуда взять мощности на получение такого количества энергии даже только для машин? Как быть с сельхозтехникой и большегрузами? Топить, наконец, как, электричеством? Ок. ГРЭСы вам не поставить (разве Ниагару к себе перетащить), а для выработки мегаватт вы снова вернетесь к нефти и газу - замкнутый круг. Но уже на других условиях. Плюс огромные затраты при весьма туманных перспективах их отбития. Ну-ну, вперед.

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