Не мило, а опасно: сотрудники омских парков просят не кормить лебедей и уток. Это может стать смертельным для птиц.
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Не мило, а опасно: сотрудники омских парков просят не кормить лебедей и уток. Это может стать смертельным для птиц.