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Приставы ФСПП взыщут с Telegram 5 млн рублей штрафов

Приставы ФСПП взыщут с Telegram 5 млн рублей штрафов

Из-за отказа удалить запрещенную информацию, судебные приставы взыщут с мессенджера Telegram штрафы на общую сумму в 5 млн рублей, 7 ноября следует из данных электронного банка исполнительных производств Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

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