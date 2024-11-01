В Орле открылся проезд для автотранспорта по Полесской

В Орле в полном объёме завершился ремонт улицы Полесской. По официальным данным мэрии, работы по ремонту проезжей были завершены ещё 15 октября, однако сквозной проезд от улицы Горького до улицы Родина всё это время был закрыт.
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