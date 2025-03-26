В Большесолдатском районе разминирован ряд социально значимых объектов

<p style="text-align:justify"><strong>Об этом сообщил глава района Владимир Зайцев.</strong><br /> <br /> Обезврежены Суджанско-Большесолдатская ЦРБ, Большесолдатская школа, детский сад, физкультурно-оздоровительный комплекс, МФЦ, центр занятости, пожарная часть и районный дом народного творчества.
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