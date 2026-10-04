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Регион 29

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Правительство РФ дало продавцам Ozon отсрочку по налогам и приостановило проверки

Правительство РФ дало продавцам Ozon отсрочку по налогам и приостановило проверки

Отсрочка распространяется на НДС, налог на прибыль, УСН, НПД и страховые взносы. Меры поддержки предоставляются автоматически — заявление подавать не нужно.

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