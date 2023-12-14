Ozon запустил платформу для поиска грузоперевозчиков

Ozon запустил платформу для поиска заказов на грузоперевозки, сообщил РБК представитель компании. Сервис будет работать по принципу Uber: Ozon размещает заказы на перевозку, а частные водители большегрузов и транспортные компании предлагают свою цену.
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