Супермодель Хайди Клум подловили в крошечном бикини

Супермодель и телеведущую Хайди Клум засняли в купальнике. Фото опубликованы на сайте Daily Mail. Папарацци подловили 53-летнюю Хайди Клум во время отдыха на Сен-Бартелеми с 20-летним сыном Генри Самуэлем и собакой.
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