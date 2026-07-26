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Всё о женщинах

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Супермодель Хайди Клум подловили в крошечном бикини

Супермодель Хайди Клум подловили в крошечном бикини

Супермодель и телеведущую Хайди Клум засняли в купальнике. Фото опубликованы на сайте Daily Mail. Папарацци подловили 53-летнюю Хайди Клум во время отдыха на Сен-Бартелеми с 20-летним сыном Генри Самуэлем и собакой.

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