Если вы любите засыпать под телевизор или бесконечные видео, есть плохие новости. Ученые проверили, как случайные звуки во время сна влияют на память.
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Если вы любите засыпать под телевизор или бесконечные видео, есть плохие новости. Ученые проверили, как случайные звуки во время сна влияют на память.
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