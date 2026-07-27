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Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

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Если вы любите засыпать под телевизор или бесконечные видео, есть плохие новости

Если вы любите засыпать под телевизор или бесконечные видео, есть плохие новости. Ученые проверили, как случайные звуки во время сна влияют на память.

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