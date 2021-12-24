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Bloomberg: Россия продолжает стягивать войска и технику к границе с Украиной

Bloomberg: Россия продолжает стягивать войска и технику к границе с Украиной

МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. Россия якобы продолжает стягивать военную технику к границе с Украиной, с таким заявлением выступило агентство Bloomberg со ссылкой на информацию британской компании Janes, специализирующейся на обороне и разведке.

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