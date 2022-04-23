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Чистка интеркулера или как вернуть авто былую мощность?

Чистка интеркулера или как вернуть авто былую мощность?

Если ваш железный любимец с турбированным «сердцем» стал заметно терять в мощности и производительности, а явных симптомов каких-либо поломок не наблюдается, скорее всего, для исправления ситуации потребуется элементарная чистка интеркулера.

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