ТАСС: по делу генерала Шамарина арестован его автомобиль Mercedes-Benz

В рамках уголовного дела начальника главного управления связи Вооруженных сил (ВС) России - замначальника Генерального штаба ВС РФ генерал-лейтенанта Вадима Шамарина наложен арест на его автомобиль Mercedes-Benz.
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