Госинспекция по недвижимости проводит цикл встреч по вопросам оформления прав собственности на землях ИЖС в ТиНАО

Для профилактики земельно-имущественных нарушений Госинспекция по недвижимости в августе 2023 года запустила информационную кампанию о необходимости оформления прав собственности на земельные участки и капитальные постройки, расположенные в Троицком и Новомосковском административных округах.
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