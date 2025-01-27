Корги-полицейского в КНР лишили премии за сон на работе

Пользователи пожалели нерадивого сотрудника полиции и требовали вернуть ему угощения.Pr Scr Бюро общественной безопасности Вэйфана Первый пес-полицейский породы корги в Китае лишился годовой премии в виде угощений, поскольку попался спящим на работе, а также мочился в свою миску с водой.