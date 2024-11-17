Песков назвал телефонный разговор Путина и Шольца детальным и весьма откровенным

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал детальной и весьма откровенной состоявшуюся телефонную беседу между президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и руководителем правительства Германии Олафом Шольцем.
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