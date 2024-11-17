Аргументы недели
ГлавнаяПолитикаЭкономикаШпионажАрмияИсторияКультураШоубизнес
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы недели

98 957 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Alex Nемо
    Он и начал, правда в четверть силы! А вот вся сила потребуется когда НАТО полезет со своими...NYT: США разрешил...
  • Николай Степанов
    А как же слова ВВП , если драка неизбежна бей первым . Может пора ?NYT: США разрешил...
  • Игорь Егоров
    Господин Медведев, ресурсы Украины давно проданы осталось вывезти чернозем.Медведев: Зеленск...

Песков назвал телефонный разговор Путина и Шольца детальным и весьма откровенным

Песков назвал телефонный разговор Путина и Шольца детальным и весьма откровенным

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал детальной и весьма откровенной состоявшуюся телефонную беседу между президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и руководителем правительства Германии Олафом Шольцем.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх