Настоящие многолетние астры — что на самом деле растет в вашем цветнике?

Спроси любого цветовода: «что за цветок — астра?». И он немедленно начнёт описывать красивые крупноцветковые махровые растения, которые выращиваются как однолетники через рассаду и необыкновенно хороши как на клумбах, так и в осенних букетах.
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