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Царьград

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Дмитрий Чубашенко: правительство Тофана не обновилось, а лишь сохранило прежний состав

Дмитрий Чубашенко: правительство Тофана не обновилось, а лишь сохранило прежний состав

В эфире программы «Экспертиза» журналист Дмитрий Чубашенко выразил мнение, что формирование нового состава правительства Тофана не может рассматриваться как обновление, поскольку в нем сохранен практически полный прежний состав министров.

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