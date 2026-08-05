Дмитрий Чубашенко: правительство Тофана не обновилось, а лишь сохранило прежний состав

В эфире программы «Экспертиза» журналист Дмитрий Чубашенко выразил мнение, что формирование нового состава правительства Тофана не может рассматриваться как обновление, поскольку в нем сохранен практически полный прежний состав министров.
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