Выход России из зерновой сделки может принести нашей стране миллиард долларов

Сделка с западом добром для нас не кончалось, поэтому будем посмотреть !

Наталья Волкова

Для нас это для вас? Чувчствуется, народу прийдется еще потуже затянуть пояса. Никто никого не спрашивает, просто кто то делает так, как ему выгодно