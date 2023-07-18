Дисконта на продажу пшеницы больше не будет.Зерновая сделка между Россией и Украиной просуществовала ровно год.
Выход России из зерновой сделки может принести нашей стране миллиард долларов
Комментарии
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Юрий Рязанов
Сделка с западом добром для нас не кончалось, поэтому будем посмотреть !
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12 час.
Наталья Волкова
Для нас это для вас? Чувчствуется, народу прийдется еще потуже затянуть пояса. Никто никого не спрашивает, просто кто то делает так, как ему выгодно
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10 час.
Гена Саваторов
если вырастут цены у сельхозпроизводителей на внутреннем рынке - то обеднеет всё остальное населениё.
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2 час.
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