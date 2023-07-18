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Выход России из зерновой сделки может принести нашей стране миллиард долларов

Выход России из зерновой сделки может принести нашей стране миллиард долларов

Дисконта на продажу пшеницы больше не будет.Зерновая сделка между Россией и Украиной просуществовала ровно год.

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Комментарии
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Юрий Рязанов
Сделка с западом добром для нас не кончалось, поэтому будем посмотреть !
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12 час.
Наталья Волкова
Для нас это для вас? Чувчствуется, народу прийдется еще потуже затянуть пояса. Никто никого не спрашивает, просто кто то делает так, как ему выгодно
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10 час.
Гена Саваторов
если вырастут цены у сельхозпроизводителей на внутреннем рынке - то обеднеет всё остальное населениё.
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