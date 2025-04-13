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Царьград

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Волкановски возвращает титул UFC: 27-я победа единогласным решением судей

Волкановски возвращает титул UFC: 27-я победа единогласным решением судей

Александр Волкановски одержал победу над Диего Лопесом на турнире UFC 314, вернув себе титул чемпиона.

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