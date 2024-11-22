В пятницу 22 ноября обесточат дома на двух улицах Тамбова

В пятницу 22 ноября свет отключат в домах на двух улицах Тамбова. Временные неудобства коснутся горожан, проживающих по следующим адресам: - проезд Cакко и Ванцетти, дома № 1-20; - улица Горького, дома № 27, 38-48.