В пятницу 22 ноября обесточат дома на двух улицах Тамбова

В пятницу 22 ноября свет отключат в домах на двух улицах Тамбова. Временные неудобства коснутся горожан, проживающих по следующим адресам: - проезд Cакко и Ванцетти, дома № 1-20; - улица Горького, дома № 27, 38-48.
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