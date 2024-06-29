Борцы с экстремизмом Британии заинтересовались ребенком, отрицавшим "небинарных"

ИЗВЕСТИЯ / Сергей Лантюхов Отдел по борьбе с экстремизмом Министерства внутренних дел Великобритании начали расследование в отношении 12-летнего мальчика-еврея, который заявил, что существует только два пола.
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