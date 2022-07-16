Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Анатолий Семченко
    И они правы. Зачем помогать тем, кто фактически обьявил нам войну?Bild: Россия не с...
  • Анатолий Васильев
    Западу нужны мученники, из неё все выжали на западных сми , и вернули, " жертву режима" лепить будутМарина Овсянников...
  • tatyanadavydkina
    Удачи вам ребята. Вернитесь с победой и живыми!Кадыров заявил, ч...

Михеев: временная дружба Польши с Украиной — затягивание удавки на шее националистов

Михеев: временная дружба Польши с Украиной — затягивание удавки на шее националистов

Киев практически передают Украину в руки поляков. Политолог Сергей Михеев напомнил, что президент Владимир Зеленский подписал распоряжение об особом статусе граждан Польши на Украине, с которыми в свое время боролись бандеровские националисты.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх