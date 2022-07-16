Киев практически передают Украину в руки поляков. Политолог Сергей Михеев напомнил, что президент Владимир Зеленский подписал распоряжение об особом статусе граждан Польши на Украине, с которыми в свое время боролись бандеровские националисты.
Киев практически передают Украину в руки поляков. Политолог Сергей Михеев напомнил, что президент Владимир Зеленский подписал распоряжение об особом статусе граждан Польши на Украине, с которыми в свое время боролись бандеровские националисты.
Свежие комментарии