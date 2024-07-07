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Кого накажут русские? После слов Лаврова об ударах по Крыму вся Россия ждёт "обозримого будущего"

Кого накажут русские? После слов Лаврова об ударах по Крыму вся Россия ждёт "обозримого будущего"

Глава МИД неожиданно заявил, что без прямого участия США на наши регионы не полетели бы ракеты. Далее Сергей Викторович заверил, что скоро все узнают об ответе.

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Ed Red
Бла-бла-бла и в обозримом будущем бла-бла-бла
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