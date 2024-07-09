Дрозденко поздравил жителей Ленобласти с Днем памяти Тихвинской иконы Божией Матери

Он пожелал всем встретить сегодняшний день в особой атмосфере духовного подъема Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко поздравил жителей региона с Днем памяти Тихвинской иконы Божией Матери.
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