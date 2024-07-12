Ароматы с нотами ванили

Хотя тенденции в мире парфюмерии меняются не с такой скоростью, как прически или макияж, каждый новый сезон приносит определенные изменения, и в начале этой весны появились интересные композиции со сладкой ванилью.
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