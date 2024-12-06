Бербок ошиблась в численности населения Европы в попытке раскритиковать Лаврова

Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок в ходе Совета глав МИД стран ОБСЕ в попытке раскритиковать позицию министра иностранных дел России Сергея Лаврова по Украине почти в два раза ошиблась с оценкой численности населения Европы.
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