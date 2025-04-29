Террористы ВСУ ударили ракетами по центру Горловки. Ранены 16 человек, включая годовалого ребенка

ВСУ целенаправленно ударили ракетами по центре Горловки. В результате террористического обстрела серьёзные разрушения получили несколько многоквартирных домов, также пострадали множество домов неподалёку, включая и соседние улицы.
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