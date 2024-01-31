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Китай

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20 зарубежных издательств выпустят четвертый том книги "Си Цзиньпин о государственном управлении"

Пекин, 30 января /Синьхуа/ -- 20 иностранных издательств и Управление по делам издания и распространения литературы на иностранных языках КНР во вторник подписали меморандум о совместном переводе и издании четвертого тома книги "Си Цзиньпин о государственном управлении" на нескольких языках.

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