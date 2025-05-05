День Победы в Молдове – символ противостояния народа и власти

Илья КИСЕЛЁВ Наверное, не будет преувеличением сказать, что ни одна памятная дата не является такой уважаемой, такой чтимой и священной на постсоветском пространстве, как День Победы в Великой Отечественной войне.
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