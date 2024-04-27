«Коктейли» из антибиотиков, пробиотиков и пребиотиков обещают помочь в лечении СРК

Согласно исследованию, представленному на Глобальном конгрессе ESCMID (ранее ECCMID) в Барселоне, Испания (27–30 апреля), персонализированные «коктейли» из антибиотиков, пробиотиков и пребиотиков имеют перспективы в лечении распространенной формы синдрома раздраженного кишечника (СРК).
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