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Царьград

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Эксперт прогнозирует среднюю зарплату 2026 года в 114-120 тысяч рублей

Эксперт прогнозирует среднюю зарплату 2026 года в 114-120 тысяч рублей

Кандидат экономических наук Игорь Балынин предсказывает рост средней зарплаты в России до 114-120 тысяч рублей к концу 2026 года.

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