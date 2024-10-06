В российском регионе пришедшего в гости к 17-летней девушке мужчину изнасиловали шваброй

В Крыму пришедшего в гости к 17-летней девушке мужчину изнасиловали шваброй В Крыму пришедшего в гости к 17-летней девушке 28-летнего местного жителя изнасиловали шваброй и угрожали ему раскаленным ножом.
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