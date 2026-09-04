Сила в правде
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Сила в правде

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Перед зимой бьют не по карте: порты, свет и рельсы — три цели против экономики Украины

Перед зимой бьют не по карте: порты, свет и рельсы — три цели против экономики Украины

Кедми утверждает: войну решает не карта Донбасса, а порты без судов, зима без тока и рельсы без локомотивов.

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