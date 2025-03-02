Житель Петербурга нашел два чемодана с человеческими останками

СК возбудил уголовное дело после обнаружения чемоданов с останками в Петербурге Уголовное дело возбудили после обнаружения человеческих останков в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба главного следственного управления (ГСУ) СК по городу.
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