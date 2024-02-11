В США узнали о жизни Байдена в президентском коконе

Администрация Джо Байдена заключила главу Белого дома в некий защитный «президентский кокон». По информации издания The New York Times, сотрудники администрации озаботились состоянием Байдена, и оберегают его от словесных оговорок и физических спотыканий.
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