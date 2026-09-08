Депутат ГД Толмачев: разговоры Киева о компромиссах связаны с ударами РФ

Слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что Киев готов искать в рамках урегулирования конфликта с РФ компромиссы в сферах энергетики и поставок продовольствия, вызваны безвыходным положением после российских ударов.
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