«За установку светодиодов». Российским водителям грозит лишение прав

Обновленные фары на автомобилях грозят водителю лишением прав. Нередко с таким наказанием сталкиваются те, кто использует светодиоды, сообщает PRIMPRESS Согласно закону, за внесение изменений в автомобиль, которые не предусмотрены производителем, можно получить штраф в размере 500 рублей.
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