«За установку светодиодов». Российским водителям грозит лишение прав

Обновленные фары на автомобилях грозят водителю лишением прав. Нередко с таким наказанием сталкиваются те, кто использует светодиоды, сообщает PRIMPRESS Согласно закону, за внесение изменений в автомобиль, которые не предусмотрены производителем, можно получить штраф в размере 500 рублей.