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Царьград

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Туман в Кольцово отправил 3 рейса на запасные аэродромы

Туман в Кольцово отправил 3 рейса на запасные аэродромы

Густой туман накрыл утром 10 сентября часть территории Свердловской области. Региональное управление МЧС выпустило предупреждение в 06:45, рекомендовав местным жителям проявлять повышенное внимание.

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