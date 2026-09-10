Туман в Кольцово отправил 3 рейса на запасные аэродромы

Густой туман накрыл утром 10 сентября часть территории Свердловской области. Региональное управление МЧС выпустило предупреждение в 06:45, рекомендовав местным жителям проявлять повышенное внимание.
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