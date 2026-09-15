Денег в бюджете нет. С сегодняшнего дня на Украине финансируются лишь 3 сферы: соцрасходы, зарплаты бюджетникам и содержание военных.
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