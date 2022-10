Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указы главы государства о признании независимости и суверенитета двух областей бывшей Украины – Херсонской и Запорожской, в соответствии с волеизъявлением граждан области, высказанных жителями на референдумах 00:56, Москва, Кремль, “В соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права, признавая и подтверждая принцип равноправия и самоопределения народов, закреплённый в Уставе […] The post Россия признала независимость Херсонской и Запорожской областей first appeared on Tochka Zрения.