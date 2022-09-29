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Россия признала независимость Херсонской и Запорожской областей

Россия признала независимость Херсонской и Запорожской областей

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указы главы государства о признании независимости и суверенитета двух областей бывшей Украины – Херсонской и Запорожской, в соответствии с волеизъявлением граждан области, высказанных жителями на референдумах 00:56, Москва, Кремль, “В соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права, признавая и подтверждая принцип равноправия и самоопределения народов, закреплённый в Уставе […] The post Россия признала независимость Херсонской и Запорожской областей first appeared on Tochka Zрения.

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