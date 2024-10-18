Юрист Адамс: за некоторые проступки сотрудника могут уволить немедленно

Некоторые поступки на рабочем месте могут дать работодателю повод тут же уволить подчиненного. Юрист Давид Адамс в беседе с РИА «Новости» назвал пять самых распространенных причин, по которым можно мгновенно потерять работу.
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