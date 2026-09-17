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Царьград

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Беспилотники в 28 регионах России вызвали воздушную тревогу

Беспилотники в 28 регионах России вызвали воздушную тревогу

В 28 регионах России, включая Центральный, Южный и другие округа, был введён режим воздушной тревоги из-за беспилотников.

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