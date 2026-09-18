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Царьград

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Телеканал Rijnmond сообщил о наезде трамвая на женщин в Роттердаме

Телеканал Rijnmond сообщил о наезде трамвая на женщин в Роттердаме

В Роттердаме вечером 17 сентября две женщины оказались под трамваем. Телеканал Rijnmond сообщает, что обе пострадавшие с тяжелыми травмами доставлены в больницу.

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