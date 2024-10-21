Роджерс: Трудности пропаганды

Игорь Кузнецов

Примеры из жизни в России - убедительные. Есть недостатки, как раньше о них писали: "отдельные", с ними нужно "бороться", только не призывами к вооружённому восстанию, а выдвижением своих кандидатов и агитацией за них. Конечно трудно, при этом никто не гарантирует что эти "слуги народа" будут лучше предыдущих. Так нужно принимать закон о порядке отзыва депутатов.