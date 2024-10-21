Длинное предисловиеЯ тут периодически продолжаю заниматься экспертизой проектов (в качестве дополнительной нагрузки).
Роджерс: Трудности пропаганды
Комментарии
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Игорь Кузнецов
Примеры из жизни в России - убедительные. Есть недостатки, как раньше о них писали: "отдельные", с ними нужно "бороться", только не призывами к вооружённому восстанию, а выдвижением своих кандидатов и агитацией за них. Конечно трудно, при этом никто не гарантирует что эти "слуги народа" будут лучше предыдущих. Так нужно принимать закон о порядке отзыва депутатов.
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