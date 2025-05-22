БлокнотРУ Спикера Госдумы вступился за "отца всех народов", чьи памятники были снесены при молчаливом попустительстве коммунистов, которые не защитили память "вождя".
Володин призвал коммунистов защитить Сталина и покаяться
Комментарии
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Иван Иванов
А он, Володин, конечно не проморгал ничего... Не был он коммунистом с 1985 по 1991 год.. Это другие все были, а он не был. И не выбирался председателем горсовета в 1990 году... Вот такие нынче политики у нас... Все вокруг виноваты... А они делают новую страну, потому что с Марса прилетели, и увидели как тут всё плохо
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52 мин.
Александр Рожков
Словоблуд этот Володин.
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23 мин.
Александр Рожков
А что предлагать-то? Наберите в поисковике ваши же слова — список депутатов, которые были в свое время коммунистами, а затем мигом выкинули партбилеты.
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15 мин.
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