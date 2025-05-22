Володин призвал коммунистов защитить Сталина и покаяться

Иван Иванов

А он, Володин, конечно не проморгал ничего... Не был он коммунистом с 1985 по 1991 год.. Это другие все были, а он не был. И не выбирался председателем горсовета в 1990 году... Вот такие нынче политики у нас... Все вокруг виноваты... А они делают новую страну, потому что с Марса прилетели, и увидели как тут всё плохо