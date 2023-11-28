Непогода не помеха: Киев запаниковал после штормового выхода российского ракетоносца

Россия поставила военный корабль «Адмирал Макаров» на боевое дежурство в Чëрном море в минувший понедельник, несмотря на сильный шторм, сообщили в «Силах обороны Юга Украины», пишет сегодня, 28 ноября, Kyiv Independent.
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