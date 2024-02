Mихаил Р

Пока писал, новость уже устарела. На данный момент непосредственной угрозы лесного пожара заводу нет. Operations at the Pantex Plant returned to normal Wednesday, February 28, following non-essential personnel dismissals and shift cancellations February 27 due to wildfires north of the plant site. There is no imminent wildfire threat to the plant at this time.