Медведев: Дмитрий Медведев раскрыл, как россияне относятся к Зеленскому

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что весь русский народ испытывает презрение к Владимиру Зеленскому, после его высказываний о неуважении к россиянам и критике Запада за недостаточную помощь Украине перед началом СВО.
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