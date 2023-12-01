Россия реализовала настоящий дипломатический прорыв и победу над попытками изолировать нашу страну даже в ее отношениях с Европой.
Лавров прорвал блокаду НАТО и Запада руками ОБСЕ
Комментарии
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лл
лина любимцева
Храни Господь Лаврова!! Дай Бог Лаврову сил, выдержки и терпения в его деле!!
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7 час.
М
Мария
А зачем нам эта контора? Платить взносы?
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45 мин.
EА
Erna Абих
Глобально мыслящий мозг Лаврова, может многое перевернуть в западных умах, дайте только время
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26 мин.
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