Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Лавров прорвал блокаду НАТО и Запада руками ОБСЕ

Лавров прорвал блокаду НАТО и Запада руками ОБСЕ

Россия реализовала настоящий дипломатический прорыв и победу над попытками изолировать нашу страну даже в ее отношениях с Европой.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
Храни Господь Лаврова!! Дай Бог Лаврову сил, выдержки и терпения в его деле!!
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7 час.
М
Мария
А зачем нам эта контора? Платить взносы?
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45 мин.
Erna Абих
Глобально мыслящий мозг Лаврова, может многое перевернуть в западных умах, дайте только время
Ответить
26 мин.

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