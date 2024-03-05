Премьер-министр Литвы Шимоните отказалась от слогана, схожего с лозунгом Путина

Премьер-министр Литвы Ингрид Шимоните, участвующая в предвыборной гонке на пост президента государства, поменяла лозунг своей кампании из-за схожести со слоганом российского лидера Владимира Путина на выборах в 2018 году, передало LRT.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии